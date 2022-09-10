Москва сегодня создает проекты мирового уровня – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва сегодня не только копирует зарубежный опыт, но и сама создает проекты мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе мероприятия по случаю Дня города в "Зарядье".

"Когда мы подходим к проектам, серьезным системным проектам, мы, конечно, обращаемся к мировому опыту. <...> Это было такой аксиомой для нас. Сегодня мы <...> и сами создаем проекты мирового уровня", – сказал градоначальник.

По его словам, об этом свидетельствуют проекты развития транспортной инфраструктуры и общественных пространств, масштабами и скоростью реализации которых не могут похвастаться другие города мира.

"То, что мы сделали за последние несколько лет, в других городах создавалось столетиями", – добавил мэр.

Он также поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, правительство РФ, российский парламент и самих москвичей, которые вложили душу и труд в развитие столицы.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

