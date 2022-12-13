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"Мрр вашему дому": новый стандарт московских поликлиник

"Мрр вашему дому": новый стандарт московских поликлиник

Мрр вашему дому": новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова

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Ведущий кот Бублик рассказал о новой поликлинике, построенной по современному московскому стандарту. Он оценил ее интерьер и оснащение.

Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, а в коридорах установлены схемы со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением для слабовидящих посетителей. Кроме того, кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы минимизировать возможность образования очередей.

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