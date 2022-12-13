"Мрр вашему дому": новый стандарт московских поликлиник

Ведущий кот Бублик рассказал о новой поликлинике, построенной по современному московскому стандарту. Он оценил ее интерьер и оснащение.

Новое медучреждение оснащено современным оборудованием, а в коридорах установлены схемы со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением для слабовидящих посетителей. Кроме того, кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы минимизировать возможность образования очередей.