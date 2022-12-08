Появляются более заразные варианты "Омикрона", но в России их нет – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В мире появляются новые, более заразные разновидности штамма коронавируса "Омикрон", но в России они пока не были выявлены, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Внутри генотипа (штамма "Омикрон". – Прим. ред.) BA.4 BA.5 есть уже внутренние отделения. Там появляются потенциальные более контагиозные варианты, о которых пишут наши западные коллеги", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Попова отметила, что Роспотребнадзор и другие уполномоченные ведомства внимательно следят за этой ситуацией.

"В Российской Федерации пока таких вариантов нет", – добавила руководитель ведомства.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

При этом там подчеркнули, что если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней прививки от COVID-19 прошло менее полугода, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно.



Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!