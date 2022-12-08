За сутки в РФ выявили 7 430 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в России выявили 7 430 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки выздоровели 6 315 человек, а скончались 54 пациента. С начала пандемии вылечились 21 043 426 россиян, а умерли – 392 454.

При этом в общей сложности за все время коронавирусом заразились 21 643 194 человека.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что в последнее время зараженные коронавирусом не испытывают каких-либо симптомов. По его словам, чаще пациенты испытывают однократное или двукратное повышение температуры, которое впоследствии перерастает в сильный интоксикационный синдром со слабостью.



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