Английские ученые выяснили риски заражения коронавирусом для женщин с лишним весом

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Женщины с высоким индексом массы тела более подвержены риску развития длительного COVID-19 в сравнении с мужчинами и людьми с нормальным или низким ИМТ. К такому выводу пришли английские ученые из Норвичской медицинской школы, чью работу опубликовали в журнале PLOS.

Для исследования задействовали 1 487 пациентов с положительным тестом как минимум за 12 недель до старта эксперимента. Ученые учитывали факторы ИМТ, пол, препараты и многое другое.

Выяснено, что у женщин с лишним весом наблюдали более высокий риск развития длительного коронавируса. Помимо этого, ученые отметили, что в подобную группу попадают и пожилые люди. Однако ответить точно по этому вопросу исследователи не смогли, так как было задействовано слишком мало пациентов.

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