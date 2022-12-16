Свыше 620 пассажиров задержанных рейсов iFly в Египет ждут вылета в гостиницах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 620 пассажиров, которые ожидают вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные решили остаться дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Туристам, которые ждут вылет из Египта, было продлено размещение в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково задержали три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Вылеты отложили из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!