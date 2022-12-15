В Москве задержали и отменили 40 рейсов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали и отменили 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания".

Так, во Внуково задержали восемь рейсов, а отменили девять. В Домодедово один самолет изменит время вылета, а три не вылетят вовсе.

В Шереметьево же шесть рейсов задержали, а 13 – отменили.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково задержали три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Вылеты отложили из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.



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