15 декабря, 23:35Транспорт
В Москве задержали и отменили 40 рейсов
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столичных аэропортах задержали и отменили 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписания".
Так, во Внуково задержали восемь рейсов, а отменили девять. В Домодедово один самолет изменит время вылета, а три не вылетят вовсе.
В Шереметьево же шесть рейсов задержали, а 13 – отменили.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково задержали три рейса в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Вылеты отложили из-за того, что Иордания, через которую проходит полет, закрыла свое небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.
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