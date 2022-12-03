Прокуратура проведет проверку по факту задержки рейса Москва – Шарм-эль-Шейх

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой более чем на 12 часов рейса Москва – Шарм-эль-Шейх в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"По расписанию рейс должен был вылететь 3 декабря в 00:05, сначала задержали посадку на 1 час. Затем пассажиров продержали в самолете 6 часов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту борт вылетел из Москвы.

Ранее в Шереметьево задержали рейс Москва – Бангкок. Сначала все шло стандартно, объявили посадку, люди заняли свои места в самолете. Но в итоге просидели в нем почти 2 часа.

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