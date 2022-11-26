Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Транспорт

В аэропорту Шереметьево не смогли вылететь пассажиры рейса Москва – Бангкок

В аэропорту Шереметьево не смогли вылететь пассажиры рейса Москва – Бангкок

На МКАД сохраняются заторы из грузовиков

Заторы на дорогах Москвы 25 ноября достигали девяти баллов

"Мой район. Навигатор": две новые станции появятся на Люблинско-Дмитровской линии

"Мой район. Навигатор": в столице провели консервацию коммунального флота на зиму

Движение трамваев восстановлено после пожара на Бауманской улице

Площадь Краснопресненского трамвайного депо увеличится после реконструкции – Бочкарев

В ЦОДД предупредили о заторах в столице вечером 25 ноября

Новости часа: выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва – Бангкок не смогли вылететь в пункт назначения со вчерашнего дня. Рейс был назначен на 20 часов 25 ноября.

Сначала все шло стандартно, объявили посадку, люди заняли свои места в самолете. Но в итоге просидели в нем почти 2 часа. Экипаж объявил о задержке рейса, и вылет сначала перенесли на 3 часа ночи. А затем, оказалось, что ждать еще больше.

Рейс назначен на 11 утра сегодняшнего дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика