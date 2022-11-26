В аэропорту Шереметьево не смогли вылететь пассажиры рейса Москва – Бангкок

В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса Москва – Бангкок не смогли вылететь в пункт назначения со вчерашнего дня. Рейс был назначен на 20 часов 25 ноября.

Сначала все шло стандартно, объявили посадку, люди заняли свои места в самолете. Но в итоге просидели в нем почти 2 часа. Экипаж объявил о задержке рейса, и вылет сначала перенесли на 3 часа ночи. А затем, оказалось, что ждать еще больше.

Рейс назначен на 11 утра сегодняшнего дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.