Москвичей предупредили о девятибалльных заторах в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс призвал горожан пользоваться общественным транспортом вечером пятницы, 25 ноября, в связи с ожидаемыми девятибалльными заторами.

"По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено – в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

В департаменте отметили, что таким образом горожане смогут сэкономить время в дороге. Также пассажирам рекомендовали пользоваться мобильным приложением "Московский транспорт", с помощью которого можно построить маршруты и узнать расписание.

Ранее МЧС сообщило жителям столицы об опасном тумане с низкой видимостью. Предупреждение будет действовать до 10:00 25 ноября.

Пешеходов попросили внимательно переходить дороги. В ведомстве порекомендовали жителям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

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