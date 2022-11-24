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Новости

24 ноября, 16:15

Общество

Москвичам рассказали, когда закончится гололедица

Москвичам рассказали, когда закончится гололедица

Более 30 тыс беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на соцвыплаты в Москве

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В Гидрометцентре заявили, что сильная гололедица в Москве останется минимум до 25 ноября. После резкого потепления в город возвращается морозная погода. Ночью возможно снижение температуры до минус 10 градусов.

После первых снегопадов в столице уже заработали снегоплавильные станции. А коммунальщики продолжают расчищать столицу, обрабатывают дороги и тротуары. Особое внимание они уделяют проходам к остановкам общественного транспорта, метро и социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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