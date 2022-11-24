Россиян предупредили о подорожании некоторых продуктов с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 декабря ожидается подорожание продуктов для праздничного стола, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, подорожают продукты с длительным сроком хранения.

"Я думаю, что потолок предновогоднего роста цен – это 15%. Наибольший рост, на 10–15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры. Все остальные категории праздничных товаров подорожают меньше. Деликатесные копчености подорожают в районе 10%", – рассказал Беляев в интервью радио Sputnik.

Он выразил мнение, что спиртные напитки подорожают примерно на 10%.

"В меньшей степени, то есть примерно на 5%, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов", – добавил эксперт.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что продукты, необходимые для приготовления салата сельдь под шубой, подорожали приблизительно на 13%.

При этом цены на продукты для приготовления оливье практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные "Руспродсоюза", согласно которым за год на 1,6 рубля снизилась средняя стоимость подобного блюда на семью из четырех человек.



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