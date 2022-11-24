Эксперт заявила, что продукты для сельди под шубой за год подорожали на 13%

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Продукты, необходимые для приготовления популярного в новогодние праздники салата сельдь под шубой, подорожали приблизительно на 13%. Такими данными поделилась доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева.

Для организации анализа она использовала классический вариант приготовления блюда. В него вошли:



соленая сельдь (350 грамм);

картофель (400 грамм);

столовая свекла (350 грамм);

морковь (200 грамм);

куриные яйца (две штуки);

репчатый лук (100 грамм);

майонез (300 грамм).

"Средняя стоимость ингредиентов для приготовления сельди под шубой, по состоянию на конец ноября, составляет 237 рублей, что на 13% выше аналогичной стоимости в конце 2021 года", – цитирует Казанцеву Агентство "Москва"

Однако цены на продукты для приготовления оливье практически не изменились, заявила доцент. Ее слова подтверждают данные "Руспродсоюза", согласно которым за год на 1,6 рубля снизилась средняя стоимость подобного блюда на семью из четырех человек. Она составила 375,7 рубля.

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