Три человека погибли и семь пострадали при взрыве на предприятии в Пензе

10:49 (обновлено 09.03.2022 12:46)
Фото: телеграм-канал "112"
В Пензе на одном из предприятий произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и семь пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
В ведомстве рассказали, что произошла разгерметизация резервуара для хранения битума на улице Антонова. Инцидент случился в 08:40 по московскому времени.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства трагедии. На месте происшествия находятся 25 человек и шесть единиц техники. Также к месту прибыли заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.
Ранее пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Его удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.
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