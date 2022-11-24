Кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве граждан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство предложило увеличить с одного до двух миллионов рублей сумму страховой выплаты семьям граждан, которые погибли на производстве. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующие изменения предлагают внести в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал приоритетным направлением обеспечение максимальной защиты от угроз, с которыми может столкнуться сотрудник на своем рабочем месте.

"Вместе с профессиональным сообществом и бизнесом, самими сотрудниками продолжим вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей", – отметил председатель кабмина.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при взрыве в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде. По факту произошедшего прокуратура начала проверку. По некоторым данным, на предприятии сначала загорелась алюминиевая пыль, а площадь пожара составила 40 квадратных метров.



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