МЦД-4 разгрузит три линии столичного метро – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После запуска МЦД-4 удастся разгрузить три ветки столичной подземки и четыре автомагистрали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он уточнил, что МЦД-4 планируется открыть в конце 2023 года. Маршрут свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

Кроме того, по словам Ликсутова, он станет не только самым длинным среди диаметров, но и самым большим по количеству пересадочных станций. Их будет 18.

"Благодаря новому диаметру существенную разгрузку получат три линии метро и четыре автомагистрали, а у пассажиров появятся новые удобные маршруты", – отметил Ликсутов.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта столицы, пока жители соседних районов пользуются практически только метро, однако после запуска четвертого маршрута центральных диаметров появится альтернатива. Ожидается, что ежедневно по МЦД-4 будут проезжать порядка 455 тысяч человек.

Ранее стало известно, что на маршруте четвертого Московского центрального диаметра планируют реконструировать 6 станций, а также построить 5 новых. Уточнялось, что работы будут проводить на станциях Беговая, Белорусский вокзал, Савеловская, Серп и Молот, Курский вокзал и Чухлинка.

До этого же Сергей Собянин открыл станцию Мещерская МЦД-4. Остановочный пункт был открыт в составе Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции.



МЦД-4 запустят к концу 2023 года – Собянин

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