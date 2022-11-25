09:03Транспорт
Росавиация продлила ограничение на полеты в ряд аэропортов РФ до 3 декабря
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Росавиация продлила ограничение на полеты в ряд аэропортов России до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Так, рейсы по-прежнему не будут выполняться в следующие города:
- Анапу;
- Белгород;
- Брянск;
- Воронеж;
- Геленджик;
- Краснодар;
- Курск;
- Липецк;
- Ростов-на-Дону;
- Симферополь;
- Элисту.
В качестве альтернативы россиянам рекомендовали использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.
Ограничения на полеты в несколько аэропортов России ввели после начала спецоперации на Украине 24 февраля. После этого режим регулярно продлевали. Так, последний раз он был продлен до 27 ноября.
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