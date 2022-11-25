Росавиация продлила ограничение на полеты в ряд аэропортов РФ до 3 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Росавиация продлила ограничение на полеты в ряд аэропортов России до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.

Так, рейсы по-прежнему не будут выполняться в следующие города:



Анапу;

Белгород;

Брянск;

Воронеж;

Геленджик;

Краснодар;

Курск;

Липецк;

Ростов-на-Дону;

Симферополь;

Элисту.

В качестве альтернативы россиянам рекомендовали использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Ограничения на полеты в несколько аэропортов России ввели после начала спецоперации на Украине 24 февраля. После этого режим регулярно продлевали. Так, последний раз он был продлен до 27 ноября.

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