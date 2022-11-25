Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле, на внешней стороне ТТК. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за ДТП оказались заняты две полосы из трех, в связи с чем движение на участке было затруднено. Через некоторое время транспорт смог проезжать по второй полосе.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 17-летний водитель на Toyota Corolla сбил 30-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на Красноярской улице. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Несовершеннолетний водитель рассказал, что купил автомобиль в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!