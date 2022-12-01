"Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Таиланд – посол

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Авиакомпания "Аэрофлот" планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Таиланд, сообщил посол этой страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, количество рейсов из российской столицы в Бангкок может увеличиться до 21 в неделю, а на Пхукет – до 20. В настоящее время в Бангкок из Москвы осуществляется 7 рейсов в неделю, на Пхукет – 14.

Дипломат подчеркнул, что благодаря увеличению количества рейсов вырастет туристический поток, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях между Россией и Таиландом.

"Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами", – сказал Вонгсинсават в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что ряд российских авиакомпаний, включая S7, Ikar и Azur Air, уже возобновили прямые регулярные и чартерные рейсы в Таиланд из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодний отдых на курортах Таиланда достиг допандемийного уровня. По данным туроператоров, в настоящее время популярные пляжные варианты размещения, которые брались ими на гарантию, практически разобраны.



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