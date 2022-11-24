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Туризм

В АТОР спрогнозировали рост стоимости новогодних зарубежных туров на 50%

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Новогодние туры за рубеж могут подорожать на 15–50%. Об сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, чем ближе Новый год, тем больше туры будут дорожать, так как это обычная практика. При этом в настоящее время наблюдается падение цен на туры в Таиланд по сравнению с прошлым годом.

Мурадян подчеркнул, что другим приоритетным направлением для Россиян может стать Индия. На нее делает ставку ряд туроператоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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