Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В различных районах Москвы 10 школ и детсадов построят на средства инвесторов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, две школы и семь детсадов построят в Гольянове, Отрадном, Головинском, Бабушкинском, Марьине и Северном Медведкове. Благодаря этому появится 790 новых рабочих мест. Кроме того, еще одна школа на 170 сотрудников появится в Раменках. Общая площадь объектов составит 90 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проекты превысят 11,5 миллиарда рублей.

Программа создания новых рабочих мест начала действовать в столице в 2019 году, напомнил мэр. К этому времени удалось заключить уже 27 договоров.

Градоначальник добавил, что инвесторы также занимаются строительством деловых и торговых центров, гостиниц и спорткомплексов.

"Взамен предоставляем им льготы, в том числе снижаем для них размер платы за переоформление участков под строительство жилья. В результате город получит свыше 35,5 тысячи рабочих мест", – написал он.

Ранее Сергей Собянин открыл станцию Мещерская Киевского направления МЖД после реконструкции. Градоначальник напомнил, что МЦД-3 и МЦД-4 готовятся к запуску в 2023 году. Он рассказал, что на четвертом маршруте Московского центрального диаметра реконструировали 12 вокзалов.



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