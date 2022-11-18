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Туризм

Россиянам рассказали об интересных местах Пятигорска

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Пятигорск – город-курорт в Ставропольском крае. В рубрике "Тур де Русь" россиянам рассказали об интересных для посещения местах в городе.

При путешествии на самолете необходимо сначала долететь до Минеральных Вод, что займет около 3-х часов 40 минут. Затем придется потратить 22 минуты на электричку. Также до Пятигорска можно добраться на поезде. Время в пути составит около суток.

Билеты на самолет начинаются примерно от трех тысяч рублей, на поезд – от двух тысяч рублей, на электричку – от 80 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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