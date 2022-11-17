Синоптик пообещал волну тепла и ледяной дождь в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе в столицу придет небольшое потепление и ледяной дождь. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, в понедельник, 21 ноября, дневная температура в столице составит -3...-5 градусов. В последующие дни она немного повысится.

"По некоторым прогностическим материалам выходит, что в начале следующей недели нас ждет следующая волна тепла. Там бесконечная вереница южных циклонов. И уже во вторник, 22 ноября, мы попадем под влияние теплого сектора, но, учитывая высокий снежный покров, слишком резкого потепления до больших плюсовых значений не будет", – уточнил метеоролог.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Начиная со вторника будет где-то 0...2 градуса и осадки могут быть. Особенно при переходе во вторник от холода к теплу есть вероятность ледяного дождя в столице. Осадки будут уже в виде мокрого снега. Вторая половина недели, может быть, обойдется без осадков, но будет уже теплая погода.

При этом неделя с 14 ноября носит вполне зимний характер, отметил синоптик.

"В пятницу, 18 ноября, и в субботу, 19 ноября, будет небольшой перерыв от снега, а в воскресенье – снова снег. К концу недели снежный покров достигнет 10–15 сантиметров. И температура дневная будет в пределах -3...-5, ночная – на 2–4 градуса ниже. То есть вполне зимняя температура и нет слякоти под ногами", – сказал Шувалов.

Ранее метеоролог Александр Ильин посоветовал жителям Московского региона не ждать в 2022 году мягкой европейской зимы. Эксперт добавил, что довольно сложно давать точный прогноз на весь предстоящий зимний период. Тем не менее, по его словам, исходя из складывающейся обстановки сегодня, можно сделать вывод, что зима станет снежной и морозной.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!