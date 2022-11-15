Синоптик посоветовал москвичам не ждать европейской зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском регионе в 2022 году не следует ждать мягкой европейской зимы, как в Испании и Италии. Исторически в Европе сложился совсем иной климат, который отличается от погоды в центральной части России, сообщает "Вечерняя Москва".

"К нам это никакого отношения не имеет. И чем мы больше продвигаемся вглубь европейской территории России, например к Уралу, Зауралью и Дальнему Востоку, где климат более резко континентальный, тем больший минус отслеживается", – отметил метеоролог Александр Ильин.

Метеоролог добавил, что европейские зимы в Москве все же бывают, но в течение короткого времени. Он подчеркнул, что предугадать суровость или мягкость предстоящего периода достаточно сложно. Однако эксперт отметил, что грядущая зима точно станет снежной и морозной.

"Еще не зима, а уже сегодня в Москве и области пойдет снег. В пятницу, 18 ноября, в столице особенно будет сильный снеговой шторм, когда суммарно выпадет до 8–12 сантиметров осадков", – уточнил Ильин.

Он предупредил москвичей, что на следующей неделе в регионе число снежного покрова уменьшится, при этом усилятся морозы. Потепление вновь придет лишь к концу ноября, тогда температура днем достигнет минус 1–6 градусов.

Специалист также рассказал, что в Москве будет меньше морозов по сравнению с другими регионами.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 17 ноября, в столице прогнозируется первая в сезоне метель, при этом первый снегопад накроет город уже в ночь на среду, 16 ноября. По его словам, температура воздуха в Москве начнет постепенно падать начиная с 16 ноября. В среду также ожидается небольшая гололедица.



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