Свыше 50% российских туристов планируют зимой отдыхать у моря – исследование

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Более 50% российских туристов купили на зимний период путевки в Египет, Таиланд и Эмираты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.

Наиболее популярным направлением зимой стал Египет. Туда хотят поехать 18% туристов. Немного от него отстает Таиланд, куда собираются 17%. Четвертое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 16%. По данным результатов исследования, вместе они занимают 51%.

Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране.

Ранее стало известно, что в осенний сезон самыми популярными туристическими направлениями у россиян стали Турция и Сочи. В первую пятерку популярных направлений по РФ также вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Среди заграничных стран популярностью у российских туристов пользовались ОАЭ, Армения, Казахстан и Узбекистан.



Египет стал одним из самых популярных направлений на новогодние праздники у россиян

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