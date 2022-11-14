Россиянам стала доступна новая система онлайн-бронирования QVI Vacay

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Туристический сервис QVI анонсировал выпуск новой платформы для онлайн-бронирования отелей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сервис предлагает стандартное онлайн-бронирование, а также бронирование по предоплаченным ночам в избранных отелях по всему миру. Туристы, которые имеют доступ к привилегиям платформы, смогут отдыхать по специальному тарифу и получить дополнительную скидку на проживание.

Согласно условиям использования платформы, бронирование отеля можно частично оплатить с помощью купонов. Также можно получить годовой бонус QVI Vacay в виде вознаграждения в конце года за каждое успешное бронирование.

Как пояснили в компании, предложениями сервиса могут воспользоваться как обладатели продукции, так и неограниченное число пользователей, приглашенных владельцем доступа к платформе. Они смогут многократно бронировать туристические услуги в течение полугода по специальным ценам и тарифам.

За каждое бронирование приглашенного гостя на баланс пользователя начисляются баллы, при накоплении которых увеличивается скидка на последующие бронирования.

Ранее стало известно, что Минприроды РФ планирует запустить аналог сервиса по бронированию жилья Booking.com для туризма на особо охраняемых природных территориях. Сервис сможет предлагать природную территорию для поездки по таким критериям, как регион, маршрут, степень его сложности и способ его прохождения, а также другие фильтры для выбора направления.

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