Спрос на новогодний отдых в Таиланде достиг допандемийного уровня – туроператор

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Спрос на новогодний отдых на курортах Таиланда достиг допандемийного уровня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на туроператора "Интурист".

"В этом году мы видим достаточно типичную для допандемийного Таиланда ситуацию с бронированием и подтверждением на новогодний период. Популярные пляжные варианты размещения, которые брались на гарантию туроператорами, практически разобраны", – рассказали в компании.

По данным туроператора, сейчас наиболее сложно подтвердить бронирования в отелях 24–25 декабря и далее, вплоть до конца новогодних каникул.

В пресс-службе компании Anex Tour также отметили, что места размещения не всегда оперативно подтверждают бронирования, однако в целом проблем с этим нет. Туроператор указал на очень высокий спрос на курортах Таиланда.

По информации Ассоциации туроператоров России, цены на новогодние туры в Таиланд в годовом выражении уменьшились в 1,5 раза.

В июле 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет. Регулярные рейсы планировали начать с 30 октября текущего года.



Цены на новогодние туры в Таиланд снизились в 1,5 раза – АТОР

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