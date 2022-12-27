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Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов, поскольку в регионе сохраняется напряженная ситуация. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что вопрос осуществления полетов гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии требует комплексной оценки.

"Со стороны уполномоченных властей Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории", – говорится в сообщении.

Сирийская сторона на данный момент гарантий не предоставляла.

Ранее iFly уведомила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории России.

Компании не разрешили производить рейсы из-за запрета на пользование воздушного пространства некоторых государств, в числе которых оказались Саудовская Аравия, Иордания, Турция и Эритрея.

Позднее сирийские власти разрешили пролет российских гражданских самолетов через воздушное пространство страны. Сирия попросила РФ предоставить график полетов, чтобы выделить российским бортам воздушные коридоры.



Авиакомпания iFly заявила о приостановке полетной программы в Египет

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