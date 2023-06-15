Два человека погибли после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"14 июня в вечернее время произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозного Катав-Ивановского района Челябинской области. В результате крушения погибли два человека", – говорится в сообщении.

По данному факты транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте РФ также организовало расследование. Проверяются данные об оказании развлекательных полетов. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее стало известно, что мотодельтаплан потерпел крушение при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, в результате чего погиб пилот. По информации Восточного межрегионального Следственного комитета РФ, погибший решил полететь на собранном им мотопараплане и не смог справиться с управлением.

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