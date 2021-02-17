Собянин: количество проживающих в детских домах в Москве снизилось в 3,5 раза

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Сергей Собянин рассказал, что количество проживающих в детских домах в Москве снизилось в 3,5 раза. Об этом мэр сообщил в ходе посещения учебно-тренировочного общежития Центра сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с ментальными особенностями.

"Мы уже много лет реализуем программу по сокращению сиротства в городе. И самая главная часть работы, чтобы дети оставались в семьях и не оказывались в детских домах. Но если так или иначе ребенок попадает в детский дом, то очень важно, чтобы он снова приобрел свою семью. И программа обретения своих семей – это тоже такая большая серьезная системная программа. Все это вместе привело к тому, что у нас в 3,5 раза уменьшилось количество детей в детских домах", – сказал Собянин.

Мэр города отметил, что часть детей, которые находятся в детских домах, имеют ментальные нарушения. По его словам, это происходит зачастую из-за сложности в адаптации к нормальным условиям жизни, что в результате приводит к тому, что некоторые оказываются в психоневрологических интернатах.

Собянин отметил, что именно из-за этого был создан тренинговый центр, где детей обучают в течение нескольких лет самостоятельной жизни. По его словам, специалисты стараются создать дружескую атмосферу вокруг детей, предоставляют им возможность прохождения обучения в колледжах, а также помогают в трудоустройстве.

"Ребята приобретут здесь определенные навыки, но нет гарантии того, что у них не возникнет проблем. И эти проблемы надо кому-то решать, причем не в каком-то разовом порядке, а постоянно. Поэтому служба сопровождения в дальнейшем должна быть. Это не означает, что это какие-то новые опекуны, которые постоянно должны находиться, но это должно быть постоянное внимание", – сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что первый в городе Центр сопровождаемого проживания расположен на улице Мусы Джалиля. Отмечается, что молодые люди старше 18 лет проживают в общежитии вместе с социальными работниками, дефектологами, психологами и другими. После выхода из центра ребятам предоставляют квартиры учебно-тренировочного проживания, где наставники будут находиться со своими подопечными лишь в дневное время.

Ряд проектов по сопровождаемому проживанию городские власти реализуют в партнерстве с некоммерческими и благотворительными организациями. Так, в городе функционируют в том числе проекты "Дом под крышей" и "Тренировочные квартиры". Также в системе социальной защиты населения Москвы функционирует 21 дом-интернат психоневрологического профиля.

Ожидается, что до конца года городские и партнерские проекты охватят более 700 молодых людей с ментальными особенностями.

Ранее сообщалось, что в социальном проекте "Давай дружить!", который стартовал в Москве в сентябре прошлого года, принимают участие почти 300 волонтеров. Он направлен на поиск наставников и старших товарищей для детей-сирот и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

