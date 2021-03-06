Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и утвердить план профилактики социального сиротства на 2022 – 2025 годы. Об этом сообщает ТАСС.
"Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем, в том числе, совершенствование положений законодательства Российской Федерации о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей", – указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Правительство в данной сфере должно работать совместно с властями регионов. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2021 года.
В качестве ответственных за его реализацию указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители субъектов страны.
Также стало известно, что Путин поручил усовершенствовать нормы оборота товаров с газом для борьбы с токсикоманией. Данное поручение должно быть исполнено до 1 июля.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в 2020 году в стране снизилось число детей-сирот. По данным представителя кабмина, этот показатель уменьшился в среднем на 6,6%, в ряде регионов динамика составила от 10 до 30%.
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