Матвиенко анонсировала увеличение соцподдержки для семей с детьми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что объем соцподдержки семей с детьми в дальнейшем будет только расти.
"Сегодня вопросы социальной политики, вопросы поддержки семей с детьми приобрели в государстве приоритетный характер не на словах, а на деле. Это в том числе зафиксировано в принятых изменениях к Конституции РФ", – подчеркнула сенатор.
В начале марта стало известно, что в России планируют реализовать единую цифровую платформу для автоматического предоставления мер социальной поддержки. Сервис позволит снизить объем бумажных документов и задействовать проактивный формат оказания услуг.
Месяцем ранее, в феврале, в правительстве РФ рассказали о постоянно расширяющемся инструментарии социальной поддержки граждан. В кабмине подчеркнули, что речь идет о системной долгосрочной работе.
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