Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок

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Министерство просвещения РФ предложило ввести льготу в виде специального налогового вычета или скидки на покупку семейных путевок, сообщает ТАСС.
"С таким предложением ведомство уже обратилось в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм", – заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.
Льготу смогут получить семьи, которые планируют выехать на отдых всем составом.
Ранее Путин бессрочно продлил льготы сиротам при поступлении в вузы. Они подразумевают квоту в размере 10% от общего числа бюджетных мест в вузах.
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