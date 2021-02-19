Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок

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Министерство просвещения РФ предложило ввести льготу в виде специального налогового вычета или скидки на покупку семейных путевок, сообщает ТАСС.

"С таким предложением ведомство уже обратилось в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм", – заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.

Льготу смогут получить семьи, которые планируют выехать на отдых всем составом.

Ранее Путин бессрочно продлил льготы сиротам при поступлении в вузы. Они подразумевают квоту в размере 10% от общего числа бюджетных мест в вузах.

