В кабмине заявили о постоянном расширении мер соцподдержки

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В правительстве РФ прокомментировали информацию о якобы готовящемся новом пакете соцподдержки, заявив, что работа властей по поддержке различных слоев населения России носит долгосрочный, системный характер, а ее инструментарий постоянно расширяется. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается о подготовке правительством России нового пакета соцподдержки на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов.

"Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения – основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Там подчеркнули, что приоритетом государства является выполнение его социальных обязательств перед гражданами, в том числе при определении основ госполитики, стратегическом планировании и составлении федерального бюджета.

"Каждый год для граждан реализуется целый ряд мер социальной поддержки, от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве. Перечень таких инструментов постоянно расширяется", – заявили в пресс-службе.

Ранее министерство труда и социальной защиты подготовило проект для расширения возможности подачи заявления на меры поддержки на сайте госуслуг. В Минтруде напомнили, что социальное казначейство представляет собой механизм предоставления мер соцподдержки, главной целью которого является оказание помощи населению без лишнего сбора справок и документов.