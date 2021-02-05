В Минтруде планируют расширить возможности подачи заявлений на меры поддержки

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Министерство труда и социальной защиты подготовило проект для расширения возможности подачи заявления на меры поддержки на сайте госуслуг. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Министерство труда и социальной защиты РФ готовится к расширению возможностей социального казначейства. В составе системы ЕГИССО создается новый банк данных, где будет содержаться информация о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан", – говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что социальное казначейство представляет собой механизм предоставления мер соцподдержки, главной целью которого является оказание помощи населению без лишнего сбора справок и документов.

В министерстве подчеркнули, что благодаря новому банку данных на портале госуслуг право на подачу заявлений на получение мер социальной поддержки может быть переведено на законных представителей, к которым относятся родители или опекуны ребенка.

Ранее Минтруд разработал поправки в федеральные законы, согласно которым пенсионные фонды обязаны будут восстанавливать финансовые потери гражданам в случае признания незаконным перевод средств из фондов.

Сообщалось, что поправки коснутся федеральных законов "О негосударственных пенсионных фондах" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ". В министерстве считают, что эти поправки помогут защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений.