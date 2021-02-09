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Москва 24

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Общество

13:25

Песков опроверг сообщения о выделении средств на соцподдержку перед выборами

власть общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация агентства Reuters о выделении около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, сообщает "Газета.ру".

"Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что правительство постоянно выделяет дополнительные средства в качестве поддержки врачей, детей. Он обратил внимание, что это делается на постоянной основе, уточнив, что каких-то специально заготовленных пакетов в 500 миллиардов у властей нет.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти перед выборами в Государственную думу собираются дополнительно выделить около 500 миллиардов рублей на социальные расходы.

Ранее Песков прокомментировал акции в поддержку Владимира Путина в регионах. По его словам, Кремль о различных флешмобах в поддержку президента знает только из сообщений ряда СМИ и эти мероприятия не были согласованы.

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