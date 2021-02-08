В Кремле заявили, что власти принимают меры для увеличения размера пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Государство не может в один момент обеспечить высокие пенсии всем российским пенсионерам, но власти принимают меры для поэтапного выполнения этой задачи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Но поэтапно принимать меры, и эти меры всем хорошо известны, – это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля заявил, что в настоящее время россияне живут лучше, чем в 90-е годы. Также, по его словам, с того времени значительно выросли пенсии. Однако пресс-секретарь отметил, что случаются и негативные периоды, приведя в качестве примера пандемию коронавируса.
"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит. Впереди нас ждет более длинная дорога. Но вы видите, что динамика поступательная", – заявил он.
Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Владимира Путина. Там уточнили, что доклад направлен в администрацию президента.
На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.
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