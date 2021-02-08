Песков прокомментировал акции в поддержку Путина в регионах

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Кремль знает только из сообщений СМИ о том, что в некоторых регионах РФ прошли флешмобы в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, мы видели сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения", – сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли эти мероприятия с Кремлем.

Ранее сообщалось, что многотысячное шествие в поддержку Владимира Путина устроили в Екатеринбурге. Работники компании "Сима-ленд" сначала прошли с флагами стройной колонной. Потом они выстроились таким образом, чтобы получилась надпись: "Путин – наш президент". Все это происходило под песню "Вперед, Россия".

