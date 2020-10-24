Путин возглавил рейтинг доверия жителей России

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Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян. Об этом сообщает "Газета.ру".

Второе место рейтинга занял министр иностранный дел России Сергей Лавров, сместивший на третью позицию Владимира Жириновского.

Кроме того, согласно исследованиям, граждане РФ доверяют многим деятелям культуры: Андрею Малахову, Максиму Галкину, Константину Хабенскому и Владимиру Соловьеву.

Ранее Путин рассказал о ключевых задачах правительства в период пандемии. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями являются увеличение доходов граждан и повышение уровня занятости населения.