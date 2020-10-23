Путин ответил на вопрос о переизбрании на президентский пост после 2024 года

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин оценил возможность своего переизбрания в 2024 году. На заседании дискуссионного клуба "Валдай" главе государства напомнили его слова о решении остаться в должности после 2024 года как гарантии отсутствия поисков преемника и прочих интриг.
Путин отметил, что принятые поправки к Конституции рассчитаны прежде всего на сохранение суверенитета страны и ее развитие, а не на "обнуление" президентских сроков. Он подчеркнул, что осознает, что его пребывание в своей нынешней должности закончится.
Глава государства заявил, что еще не пришло время смотреть, что будет в 2024 году или в более позднее сроки.
"Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", – отметил Путин.
4 июля вступили в силу поправки в Конституцию. За них проголосовали 77,92% россиян, против них – 21,27%. Явка на голосование составила 67,97%.
Идею о новом пересчете президентских сроков после принятия поправки в Конституцию предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. После обсуждений в нижней палате парламента одобрили идею по включению данного пункта в поправки в Конституцию.
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