В России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки

13:03
Фото: depositphotos/HayDmitriy
В России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По словам главы кабмина, эта платформа позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, – в проактивном формате и без бумажной волокиты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о выделении средств на соцподдержку перед выборами. Он заявил, что подобная информация не соответствует действительности.
Представитель Кремля подчеркнул, что правительство постоянно выделяет дополнительные средства в качестве поддержки врачей, детей. Также он обратил внимание, что это делается на постоянной основе, уточнив, что каких-то специально заготовленных пакетов в размере 500 миллиардов, как сообщали СМИ, у властей нет.
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