"Единая Россия" предлагает предоставить инвалидам новые гарантии при устройстве на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В "Единой России" предложили предоставить инвалидам дополнительные гарантии при устройстве на работу. Об этом говорится в Telegram-канале политической партии со ссылкой на секретаря ее генсовета Андрея Турчака.

"Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту найма", – уточняется в сообщении. Благодаря подобным мерам, как считает Турчак, так получится избежать манипуляций при приеме на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо того, "Единая Россия" предлагает закрепить в законе о занятости выплаты работодателям за трудоустройство молодежи и инвалидов. Согласно предложению партии, правительство уже подготовило постановление о выплатах работодателям за прием на работу граждан, стоящих на учете в службах занятости.

Еще в партии предложили сохранять программы поддержки молодежи в возрасте до 25 лет при трудоустройстве.

Ранее в Госдуме оценили идею льгот работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами. Так, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что необходимо предусмотреть четкие критерии, о каком круге близких родственников идет речь.