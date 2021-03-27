Кинотеатры попросили Собянина увеличить лимит по зрителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Представители ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) попросили власти Москвы увеличить лимит по зрителям в залах, передает РБК.
Соответствующее письмо направлено в адрес Сергея Собянина. В нем АВК просит снять ограничение на 50-процентную заполняемость залов, сохранив при этом правило социальной дистанции. Кинотеатры предлагают рассаживать зрителей через одно кресло, если они не находятся в тесном контакте.
Глава ассоциации Олег Березин подчеркнул, что порой по утрам в будние дни кинозалы не заполняются и на 50 процентов. При этом в часы пик отрасль терпит убытки.
"Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сборы кинотеатров за январь–март в этом году составили 11,5 миллиарда рублей против почти 15 миллиардов в 2020 году. По словам участников рынка, доходы в первом квартале 2021 года упали на 25–30 процентов по сравнению с предыдущим.
Главный редактор "Бюллетеня кинопрокатчика" Александр Нечаев утверждает, что ограничение на наполняемость залов незначительно влияет на доходы. Он уверен, что практически все кинозалы вырабатывают свой кассовый потенциал даже в условиях ограничений.
Иногда кинотеатры из-за ограничений не могут принять всех желающих на блокбастеры в первые уикенды, однако данный вопрос может решить более длинный прокат картины, добавил Нечаев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что к лету в столице могут ослабить некоторые коронавирусные ограничения. Речь идет о проценте наполняемости кинотеатров и ресторанов. По словам специалиста, жизнь в России будет приходить в нормальное русло.
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