Зрителям могут запретить ходить в кино со своей едой – СМИ

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Министерство культуры РФ разработало проект постановления, по которому кинотеатры смогут самостоятельно устанавливать правила для зрителей. В частности, речь может идти о запрете на пронос своей еды в зал, отмечает издание "Коммерсант".

Согласно предварительному документу, кинотеатры также смогут ограничить вход с алкогольными и прохладительными напитками.

"С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей", – объяснили решение в министерстве культуры.

За введение запрета выступают владельцы кинотеатров и киносетей. Так, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети "Каро" Ольга Проскурякова указала на то, что в распоряжении посетителей есть широкий ассортимент кинобаров. Она также отметила, что вход в зал со своей едой не разрешен нигде в мире.

Редактор издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев отметила, что досмотр личных вещей посетителей может вынудить кинотеатры увеличить штаты или расширить обязанности билетеров. Кроме того, не определены штрафные санкции за пронос еды – как следствие, не исключены скандалы. Наконец возможный негатив потребителей от нововведения может снизить рост выручки кинобаров.

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