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Москва 24

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Общество

14:00

Мясников предположил, какие ограничения по COVID-19 могут снять к лету

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что коронавирусные ограничения могут ослабить к лету, говорят, что РФ не стоит ничего усиливать в борьбе с пандемией. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что послабления, которые упомянула Попова, коснутся процента наполняемости кинотеатров и ресторанов. По словам специалиста, жизнь в России будет приходить в нормальное русло.

"По сравнению с остальным миром, тем более с Европой и США, я у нас вообще сейчас никаких ограничений не вижу. Единственное – маски..." – отметил врач.

Мясников также рассказал, что всплеск заболеваемости может произойти в середине осени, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее врач раскрыл, о каких заболеваниях может говорить переизбыток кальция. Он отметил, что, обнаружив такую проблему, снижать количество минерала в организме нет смысла, поскольку его повышенная выработка становится именно симптомом, а не причиной.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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