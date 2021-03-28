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Москва 24

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Общество

00:37

В Москве сохранят ограничения по заполняемости театров

город культура общество театр

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Власти Москвы не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, поскольку пока это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.

Как сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, власти должны отдавать себе отчет, что гарантированно избавлены от всяких "сюрпризов".

"Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято", – сказал Кибовский журналистам.

Он отметил, что сегодня надо радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности, проведения "Ночи театров" в очном формате.

"Как бы нам не хотелось, но мы должны соизмерять свои действия с ограничительными мерами. Да, мы сегодня работаем, а во всех странах мира продолжается локдаун", – добавил он.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее рассказала, что порядка 44 процентов жителей Москвы приобрели иммунитет к коронавирусу.

Власти Москвы не планируют смягчать ограничения для учреждений культуры и спорта

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