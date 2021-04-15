11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сергей Собянин поздравил театр "Современник" с 65-летием. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам главы города, театр, который был создан в период оттепели выпускниками школы-студии МХАТ, всегда ассоциировался с искусством самой высокой пробы.
"Здесь выступали такие мастера, как Олег Ефремов, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша. Театр хранит и приумножает славные традиции своих основателей", – отметил Сергей Собянин.
Мэр столицы добавил, что в театре со временем изменился репертуар, кроме того, в здании на Чистых прудах отремонтировали главную сцену.
"Неизменной осталась любовь зрителей. Желаю коллективу замечательных премьер и встреч с публикой", – заключил Собянин.
Театр основала в 1956 году группа молодых актеров – выпускников школы-студии МХАТ. Лидером и первым художественным руководителем "Современника" в период с 1956 по 1970 год был Олег Ефремов. С 1972 по 2019 год главным режиссером и художественным руководителем театра была народная артистка СССР Галина Волчек. С 4 января минувшего года художественным руководителем стал режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. Он поблагодарил музеи страны, предприятия ракетно-космической отрасли, а также семью первого космонавта, без которых открытие выставки было бы невозможным.
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