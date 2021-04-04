13:30
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Илью Резника. Поздравительную телеграмму разместили на официальном сайте мэра Москвы.
Градоначальник в своем обращении подчеркнул душевность поэзии автора.
"Популярные песни на ваши замечательные стихи вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады, завоевывая сердца новых любителей музыки. Пусть поддержка родных, друзей и поклонников будет для вас неиссякаемым источником вдохновенного творчества и интересных проектов", – добавил Собянин.
Илья Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде. Сочинять стихи к песням артист начал после 1965 года.
В числе самых популярных песен Резника – "Вернисаж", "Балет", "В городе моем", "Еще не вечер", "Маленькая страна", "Яблони в цвету" и другие. За свои заслуги поэт удостоен ордена Почета, орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Накануне Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю московского театра "У Никитских ворот" Марку Розовскому.
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