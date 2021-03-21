Сергей Собянин поздравил работников сферы обслуживания и ЖКХ с праздником

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил работников сферы обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником в телеграмме. Слова градоначальника опубликовали на портале мэра и правительства Москвы.

"В период пандемии мы особенно остро ощутили, насколько важно, чтобы в доме было тепло и уютно. Чтобы горел свет, а из крана бежала холодная и горячая вода. Надежное снабжение москвичей жизненно необходимыми ресурсами – ключевая задача, с которой вы отлично справляетесь в любых условиях", – заявил мэр.

Собянин напомнил, что городские службы активно боролись с распространением коронавируса, проводя массовую дезинфекцию дорог и тротуаров, а также жилых домов. Кроме того, в кратчайшие сроки специалисты помогли подвести коммуникации к Московскому клиническому центру инфекционных болезней "Вороновское" и временным госпиталям.

Отдельно мэр Москвы оценил завершение благоустройства парка и набережной Северного речного вокзала в Москве. Помимо этого, в городе провели капитальный ремонт пяти мостов и привели в порядок почти 20 миллионов квадратных метров дорог.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников ЖКХ и сферы обслуживания за профессионализм и самоотверженный труд, отметил любовь специалистов к Москве и жителям столицы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве в программу капремонта 2021 года включены около 2 тысяч домов. По его словам, в пиковый период летних работ в столице работает около 40 тысяч специалистов.

