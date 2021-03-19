За 11 лет в Москве не было зимних аварий на тепловых и водопроводных сетях – Бирюков

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице за последние 11 лет не случалось аварий и отключений на тепловых и водопроводных сетях в зимний сезон.
"Мы в постоянном режиме работаем с подачей ресурсов для потребителя. Отработаны различные инженерные решения. Факт остается фактом: город работает без аварий и отключений", – сказал он в эфире телеканала Москва 24.
Бирюков подчеркнул, что подтоплений из-за весенних паводков это тоже касается.
Ранее заммэра рассказал, что профилактическое отключение горячей воды в столице летом продлится не более 10 суток. По его словам, с 9 марта начались работы по подготовке к следующей зиме, в том числе началась опрессовка теплосетей.
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